L’Ue non sblocca gli asset russi Putin esulta | Zelensky ottimo attore Io e Trump spesso d’accordo | da lui sforzi seri per la pace – La diretta
L’Unione Europea blocca l’uso degli asset russi, mentre Putin commenta con ironia e si dichiara in accordo con Trump su alcuni temi di pace. La situazione resta complessa e tesa, con Mosca che celebra questa decisione e Zelensky sotto pressione. La dinamica internazionale si fa sempre più intricata, lasciando aperte molte domande sul futuro del conflitto e delle strategie diplomatiche.
Mentre l'Unione europea tira il freno a mano sull'utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l'Ucraina, Mosca gongola. È lo stesso presidente Vladimir Putin che, forte di un tavolo negoziale che sembra fare solo passi indietro, ha trovato il tempo di provocare Kiev e proporre di terminare il conflitto, ma alle condizioni proposte un anno fa. Intanto Volodymyr Zelensky torna in Ucraina con il sostegno dei 90 miliardi in prestiti a cui stanotte Bruxelles ha dato il via libera.
