L’Ue non sblocca gli asset russi Putin esulta | Zelensky ottimo attore Io e Trump spesso d’accordo | da lui sforzi seri per la pace – La diretta

L’Unione Europea blocca l’uso degli asset russi, mentre Putin commenta con ironia e si dichiara in accordo con Trump su alcuni temi di pace. La situazione resta complessa e tesa, con Mosca che celebra questa decisione e Zelensky sotto pressione. La dinamica internazionale si fa sempre più intricata, lasciando aperte molte domande sul futuro del conflitto e delle strategie diplomatiche.

Asset russi congelati, pressing Germania ma Belgio: “Rischiamo perdite miliardarie”/ Lega: “Vanno restituiti” - Asset russi congelati, Germania in pressing ma il Belgio alza un muro: "Così rischiamo perdite miliardarie". ilsussidiario.net

Asset russi congelati, l'oro di Mosca vale 200 miliardi. Ora l'UE studia come usarli per sostenere l'Ucraina - Ora la Commissione, con il sostegno del cancelliere Merz, valuta come usarli per aiutare Kiev. affaritaliani.it

Tavolo Eurallumina al Mimit, l’assessore Emanuele Cani: «Bene l’intervento del comitato di sicurezza finanziaria per la fase transitoria, ora si lavori per sbloccare gli asset Rusal». - facebook.com facebook

Merz arriva in Belgio per sbloccare gli asset russi, “la decisione per il futuro dell’Europa”. Di @paolapeduzzi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.