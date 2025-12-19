L’Ue in frantumi sugli aiuti all’Ucraina | salta l’uso degli asset russi sì al debito comune
Le tensioni all’interno dell’Unione Europea si fanno sentire mentre si respinge la strategia più aggressiva riguardo agli aiuti all’Ucraina. La decisione di abbandonare l’uso degli asset russi e di optare per un debito comune segnano un punto di svolta, spostando l’attenzione verso una posizione più cauta e condivisa, in contrasto con le linee proposte da alcuni leader europei.
Alla fine è stata bocciata la linea di Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. La linea più rischiosa, quella che avrebbe infiammato ulteriormente lo scontro con Mosca. Niente uso degli asset russi: l’Ue, per finanziare l’Ucraina, ha scelto un prestito da 90 miliardi attraverso il debito comune. Passa la linea di Giorgia Meloni e del Belgio, ma anche dell’Ungheria di Orban, che avevano espresso – per motivi diversi – molti dubbi sull’uso dei beni russi congelati. Ha prevalso “il buon senso”, per la presidente del Consiglio. Al termine di un vertice europeo lungo e complicato. L’Ue si spacca e rinuncia agli asset russi: passa la linea del debito comune. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Un prestito all’Ucraina da 90 miliardi. L'Ue sceglie il debito comune, niente uso degli asset russi
Leggi anche: Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono
Ho riflettuto a lungo prima di scrivere questo post. "È giusto espormi così tanto Rivelare le mie difficoltà". E mi sono risposta che sì, lo avrei fatto per una buona ragione. Frustrazione. Impotenza. Dolore che mi spacca il cuore, riducendolo in frantumi. Sono so - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.