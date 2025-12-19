Le tensioni all’interno dell’Unione Europea si fanno sentire mentre si respinge la strategia più aggressiva riguardo agli aiuti all’Ucraina. La decisione di abbandonare l’uso degli asset russi e di optare per un debito comune segnano un punto di svolta, spostando l’attenzione verso una posizione più cauta e condivisa, in contrasto con le linee proposte da alcuni leader europei.

© Lanotiziagiornale.it - L’Ue in frantumi sugli aiuti all’Ucraina: salta l’uso degli asset russi, sì al debito comune

Alla fine è stata bocciata la linea di Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. La linea più rischiosa, quella che avrebbe infiammato ulteriormente lo scontro con Mosca. Niente uso degli asset russi: l’Ue, per finanziare l’Ucraina, ha scelto un prestito da 90 miliardi attraverso il debito comune. Passa la linea di Giorgia Meloni e del Belgio, ma anche dell’Ungheria di Orban, che avevano espresso – per motivi diversi – molti dubbi sull’uso dei beni russi congelati. Ha prevalso “il buon senso”, per la presidente del Consiglio. Al termine di un vertice europeo lungo e complicato. L’Ue si spacca e rinuncia agli asset russi: passa la linea del debito comune. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Un prestito all’Ucraina da 90 miliardi. L'Ue sceglie il debito comune, niente uso degli asset russi

Leggi anche: Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ho riflettuto a lungo prima di scrivere questo post. "È giusto espormi così tanto Rivelare le mie difficoltà". E mi sono risposta che sì, lo avrei fatto per una buona ragione. Frustrazione. Impotenza. Dolore che mi spacca il cuore, riducendolo in frantumi. Sono so - facebook.com facebook