L’Ue ha raggiunto un accordo sul prestito all’Ucraina

Durante un lungo vertice, i leader dell’Unione Europea hanno concordato un importante accordo di finanziamento per l’Ucraina. Dal 2026 al 2027, Kyiv riceverà 90 miliardi di euro in prestiti a tasso zero, garantiti dal bilancio comune dell’UE. Un impegno che sottolinea la solidarietà europea e il sostegno concreto alla nazione ucraina.

Nel lungo vertice del Consiglio europeo finito in piena notte, i leader dei 27 Paesi hanno trovato un compromesso sul finanziamento all’ Ucraina: dal 2026 al 2027 Kyiv riceverà 90 miliardi di euro in forma di prestito a tasso zero, garantito dal bilancio comune dell’Unione. In pratica sarà debito europeo, senza utilizzare i beni russi congelati. L’ipotesi di impiegare gli asset finanziari di Mosca – circa 210 miliardi bloccati in Europa, di cui 185 gestiti in Belgio – è stata accantonata dopo settimane di tensioni e minacce da parte della Russia. Usarli avrebbe consentito di sostenere Kyiv senza risorse proprie, ma avrebbe esposto l’Ue a contenziosi legali e a ritorsioni politiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

