Luce della Pace da Betlemme in Municipio

È arrivata in Municipio a Parma, come ormai è tradizione dal 1998, la Luce della Pace da Betlemme, simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Il Sindaco Michele Guerra, il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, l'Assessora alla Pace Daria Jacopozzi e il Consiglio Comunale riunito.

Il sindaco accende la "luce della pace" in municipio - Foto - La luce della Pace da Betlemme ha fatto il suo ingresso in Comune e ha aperto la lunga discussione in corso ora per l’approvazione del bilancio di previsione 2026. gazzettadiparma.it

La luce della pace di Betlemme è arrivata a Merate con “La luce che r-esiste” - La pioggia non ha rovinato l’iniziativa proposta per illuminare la città Due cortei si sono radunati in Municipio dove il gruppo scout ha portato la luce della pace di Betlemme MERATE – La pioggia non ... msn.com

La Luce della Pace Scout IV

Trame di Luce e Pace a Natale Calendario delle iniziative (aggiornato) • 20 dicembre 2025, ore 21:00: Piano bar in Piazza Ferdinando Ricca Vescovo (San Giovanni), Trio Acustic - animazione a cura di Sonora c.f.m. • 21 dicembre 2025, ore 18:30: Piano bar i - facebook.com facebook

