Lucarelli passa alle vie legali Adinolfi rilancia | scontro totale sui social

Selvaggia Lucarelli non fa passi indietro e decide di affidarsi alle vie legali. La scrittrice e blogger 51enne ha querelato Mario Adinolfi dopo le pesanti accuse che il giornalista e politico 54enne le aveva rivolto pubblicamente. A rendere noto l’episodio è stato lo stesso Adinolfi, che sui social ha condiviso la lettera ricevuta dal legale della Lucarelli, sottolineando come la mossa sia arrivata in tempi rapidissimi. “In meno di quattro ore mi ha fatto già scrivere dall’avvocato annunciando querela”, ha commentato, evidenziando quella che, dal suo punto di vista, sarebbe una contraddizione nel modo di agire della blogger. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

