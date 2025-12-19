LUCARELLI LASCIA BALLANDO PER CANALE 5? IL POSTO BEN PAGATO PIER SILVIO TE LO DÀ

Il mondo dello spettacolo è in fermento: Selvaggia Lucarelli lascia Ballando per Canale 5, mentre l’affaire Signorini innesca una guerra mediatica tra Adinolfi e la giornalista. La disputa si infiamma sui social e si trasforma in una battaglia legale, tra accuse, post infuocati e lettere di avvocati. Una vicenda che tiene col fiato sospeso il pubblico e mette in discussione i confini tra gossip, giustizia e notorietà.

L’affaire Signorini ha scatenato una guerra mediatica tra Mario Adinolfi e Selvaggia Lucarelli a suon di post sui social e lettere di avvocati in una battaglia infuocata che finirà in Tribunale. Dopo aver letto la lunghissima newsletter della giornalista e giudice di Ballando con le Stelle su Corona, Adinolfi non si è trattenuto e ha scritto una riflessione su Facebook, diventata virale. Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di “esporre al pubblico ludibrio” gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

