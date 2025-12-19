LUCARELLI LASCIA BALLANDO PER CANALE 5? IL POSTO BEN PAGATO PIER SILVIO TE LO DÀ
L’affaire Signorini ha scatenato una guerra mediatica tra Mario Adinolfi e Selvaggia Lucarelli a suon di post sui social e lettere di avvocati in una battaglia infuocata che finirà in Tribunale. Dopo aver letto la lunghissima newsletter della giornalista e giudice di Ballando con le Stelle su Corona, Adinolfi non si è trattenuto e ha scritto una riflessione su Facebook, diventata virale. Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di “esporre al pubblico ludibrio” gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli all'attacco: Doveva essere un gioco, si è trasformato in Hunger Games: troppi paranoici e complottisti . Poi fa i nomi; Selvaggia stuzzica Barbara D'Urso: Trascinata da Pasquale, il ballerino la difende: Non è vero; Ballando, D’Urso: “Sono state scritte cose false, non mi ritiro”. E Lucarelli punge; Ballando con le stelle, chi vince? D’Urso in affanno, Delogu e Fialdini volano.
Selvaggia Lucarelli sul Caso Signorini: "Provo schifo per questa vicenda" - Lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona sul presunto abuso di potere nel mondo tv divide il pubblico. serial.everyeye.it
Selvaggia Lucarelli senza freni su Ballando: “Dopo tre puntate ti senti Can Yaman”/ Polemiche dopo stoccata - Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli senza freni sul talent di Milly Carlucci: “Senza polemiche sarebbe una tombolata”. ilsussidiario.net
Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle per Mediaset?/ La reazione di Milly Carlucci - Milly Carlucci commenta le voci che vorrebbero Selvaggia Lucarelli in orbita Mediaset: “Se lascia Ballando con le stelle? ilsussidiario.net
#BallandoconleStelle: #BarbaraDUrso non risponde a #SelvaggiaLucarelli e lo lascia fare a #PasqualeLaRocca Con l'andare delle puntate il rapporto tra la D'Urso e la giurata è diventato sempre più difficile. La Lucarelli avrebbe voluto più pepe nel percorso - facebook.com facebook
