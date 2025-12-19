Luca Zufferli porta il Friuli in Europa da oggi è arbitro internazionale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre segna una data storica per la sezione Aia di Udine e per il calcio italiano: Luca Zufferli è stato ufficialmente nominato arbitro internazionale Uefa per il 2026. La notizia, attesa nell'ambiente per la costante crescita mostrata dal fischietto, è stata ufficializzata.L'ascesaIl. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli è un disastro: manca un rosso a Maignan e diversi cartellini gialli (Corsport)

Leggi anche: Napoli-Milan, la moviola: insufficiente l’arbitro Zufferli. Ecco i due episodi chiave del match

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

luca zufferli porta friuliLuca Zufferli porta il Friuli in Europa, da oggi è arbitro internazionale - Il 19 dicembre segna una data storica per la sezione Aia di Udine e per il calcio italiano: Luca Zufferli è stato ufficialmente nominato arbitro internazionale Uefa per il 2026. udinetoday.it

luca zufferli porta friuliLuca Zufferli entra nella lista UEFA: l'arbitro porta il Friuli sul palcoscenico internazionale - Con l’inserimento nella lista internazionale 2026, il direttore di gara friulani (nato a San Daniele) compie un ... msn.com

luca zufferli porta friuliZufferli arbitra Cagliari-Roma: tutti i numeri con il fischietto friulano. I precedenti - Vi riportiamo il bilancio dei precedenti con lui Il Cagliari di Fabio Pisacane oggi stanno giocando presso ... cagliarinews24.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.