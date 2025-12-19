Luca Zufferli porta il Friuli in Europa da oggi è arbitro internazionale

Il 19 dicembre segna una data storica per la sezione Aia di Udine e per il calcio italiano: Luca Zufferli è stato ufficialmente nominato arbitro internazionale Uefa per il 2026. La notizia, attesa nell'ambiente per la costante crescita mostrata dal fischietto, è stata ufficializzata.L'ascesaIl. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

