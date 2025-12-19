Luca Zufferli porta il Friuli in Europa da oggi è arbitro internazionale
Il 19 dicembre segna una data storica per la sezione Aia di Udine e per il calcio italiano: Luca Zufferli è stato ufficialmente nominato arbitro internazionale Uefa per il 2026. La notizia, attesa nell'ambiente per la costante crescita mostrata dal fischietto, è stata ufficializzata.L'ascesaIl. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
È stata ufficializzata la lista degli arbitri, assistenti e vmo internazionali per l'anno 2026. L'Italia registra quattro nuovi ingressi: l'arbitro Luca Zufferli (Sezione di Udine), gli assistenti Khaled Bahri (Sassari), Laura Gasparini (Macerata), e l'arbitro di futsal Antonio - facebook.com facebook
@sscnapoli- @acmilan Luca Zufferli Al-Awwal Park, Riyadh 20.00 Italia 1 Supercoppa Italiana, semifinale #napolimilan #milanpress x.com
