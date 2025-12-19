Gucci annuncia con entusiasmo la nomina di Luca Stoppelli a nuovo Chief Industrial Officer, a partire dal 19 gennaio 2026, sostituendo Massimo Vian. Una scelta strategica che riflette l’impegno del marchio nell’innovazione e nell’eccellenza industriale. Stoppelli porta con sé esperienza e visione, pronto a guidare Gucci verso nuovi traguardi nel mondo del lusso e della moda.

© Lettera43.it - Luca Stoppelli nuovo Chief Industrial Officer di Gucci

Gucci ha annunciato la nomina di Luca Stoppelli a Chief Industrial Officer, con effetto operativo dal 19 gennaio 2026: prenderà il posto di Massimo Vian. Il nuovo incarico nella maison del gruppo Kering arriva dopo una lunga esperienza nel settore automotive: Stoppelli ha infatti ricoperto ruoli di responsabilità nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e, più recentemente, in Horse Powertrain, joint venture tra Renault e Geely volta alla produzione di gruppi propulsori, inclusi motori a combustione interna e sistemi ibridi, dove ha ricoperto a gennaio il ruolo di Chief Procurement Officer. In precedenza una lunga esperienza in Marelli e quattro anni in Fiat. 🔗 Leggi su Lettera43.it

