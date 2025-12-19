luca ravenna a roma con flamingo

LUCA RAVENNA ANNUNCIA NUOVE DATE DI FLAMINGO IL NUOVO SPETTACOLO COMICO DA GENNAIO 2026 NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA TRIPLO SOLD-OUT A TORINO, ROMA E BOLOGNA DOVE SI AGGIUNGONO NUOVI APPUNTAMENTI A grandissima richiesta Luca Ravenna annuncia nuove date di FLAMINGO, il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia – prodotto da Live Nation. Hanno registrato il tutto-esaurito i tre appuntamenti del 22,23 e 24 gennaio al Teatro Colosseo di Torino a cui si aggiunge quindi il 5 marzo, quelli del 26,27 e 28 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma a cui si aggiunge il 2 aprile, e quelli del 17,18 e 19 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna a cui si aggiunge il 31 marzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Luca Ravenna porta la stand-up comedy al Carisport con il nuovo show "Flamingo"

Luca Ravenna porta in scena Flamingo

LUCA RAVENNA LIVE A UDINE! Il talento comico più brillante della sua generazione torna sul palco con il nuovo spettacolo "Flamingo"! 31 gennaio 2026 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine