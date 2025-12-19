Luca Passini conquista il Ragno d' Oro 2025 | Un riconoscimento per chi dedica anima e corpo ai Maglioni Rossi

Sabato 13 dicembre, all’Osteria Giovannella di Lecco, Luca Passini ha ricevuto il Ragno d’Oro 2025 durante la cena sociale dei Ragni della Grignetta. Un momento di grande emozione per il vicepresidente del gruppo alpinistico lecchese, che si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento, il secondo nella storia del premio, celebrando così l’impegno e la passione per i Maglioni Rossi.

© Leccotoday.it - Luca Passini conquista il Ragno d'Oro 2025: "Un riconoscimento per chi dedica anima e corpo ai Maglioni Rossi" Sabato 13 dicembre, all'Osteria Giovannella di Lecco, è stata una serata speciale per Luca Passini. Durante la cena sociale dei Ragni della Grignetta, il vicepresidente del gruppo alpinistico lecchese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "Ragno d'Oro" 2025, il secondo nella storia del premio.

