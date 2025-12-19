Luca Giordano e l’Intelligenza Artificiale a Città della Scienza

Scopri come Luca Giordano si confronta con le innovazioni dell’Intelligenza Artificiale in un weekend all'insegna della scoperta e della creatività. A Città della Scienza, il 20-21 dicembre, un’occasione unica per esplorare le frontiere dell’arte e della tecnologia, tra mostre interattive, workshop e incontri con esperti. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi desiderosi di conoscere il futuro.

© 2anews.it - Luca Giordano e l’Intelligenza Artificiale a Città della Scienza Luca Giordano e l’Intelligenza Artificiale arrivano a Città della Scienza nel weekend del 20-21 dicembre. Napoli si prepara a vivere un Natale straordinario presso Città della Scienza, il polo museale di Bagnoli che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, ospiterà la rassegna “La Scienza Illumina il tuo Natale“, un ricco palinsesto di eventi pensato per . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Natale a Città della Scienza: Luca Giordano dialoga con i visitatori grazie all’Intelligenza Artificiale Leggi anche: A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Luca Giordano e l’Intelligenza Artificiale a Città della Scienza - Il cuore pulsante di questo weekend speciale sarà l’incredibile connubio tra passato e futuro che prenderà vita domenica 21 dicembre, quando Luca Giordano ... napolivillage.com

Niccolò Cusano e il tempo inquieto dell’Intelligenza Artificiale: Infinito, Limite e Mistero

"Incontriamo" Luca Giordano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.