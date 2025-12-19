Luca Argentero alla presentazione delle fiction Rai 2026 | Doc – Nelle tue mani sembra incredibile per una serie italiana ma è in mezzo mondo Mi ha regalato l’affetto del pubblico – Intervista Video

Alla presentazione delle fiction Rai 2026, Luca Argentero ha condiviso emozioni e soddisfazioni legate a Doc – Nelle tue mani, serie che, sorprendentemente, sta conquistando il pubblico internazionale. Un successo che premia il lavoro e la passione di una delle protagoniste più amate della televisione italiana, pronto a tornare con una quarta stagione che promette ancora emozioni e colpi di scena.

© Superguidatv.it - Luca Argentero alla presentazione delle fiction Rai 2026: "Doc – Nelle tue mani, sembra incredibile per una serie italiana ma è in mezzo mondo. Mi ha regalato l'affetto del pubblico" – Intervista Video Alla presentazione delle nuova stagione delle fiction Rai 2026 incontriamo Luca Argentero, indiscusso protagonista di uno dei progetti più importanti della grande fiction Rai: Doc – Nelle tue mani, che tornerà il prossimo anno con la quarta stagione. Noi di SuperGuidaTv, presenti all'evento che si è tenuto a Roma, chiediamo all'amatissimo attore alcune anticipazioni sulla prossima stagione della fiction che lo vede protagonista da diversi anni nel ruolo del dottor Andrea Fanti. Luca Argentero torna con "Doc – Nelle tue mani 4" – Intervista. Doc – Nelle tue mani è una fiction che ha avuto un successo che possiamo definire planetario.

Roma, 17 dic. (askanews) – Da Luca Argentero (che torna sul piccolo schermo con Doc)... - Una ricca offerta, un viaggio nella complessità del Paese, con personaggi capaci di parlare al presente, riaffermando i valori del Servizio Pubblico, e con una ricchezza di generi e linguaggi: dal ... msn.com

Palinsesti Rai, pagelle look: Miriam Dalmazio regina (10), Luca Argentero e Raoul Bova casual (7) Giulio Scarpati irriconoscibile (4,5) - Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, è stato presentato il palinsesto ... msn.com

Luca #Argentero: in #Doc4 grandi sorprese e il tema tagli alla sanità - facebook.com facebook

Corrono per l’adrenalina e per il riscatto. La serie Motorvalley, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, è in arrivo su Netflix il 10 febbraio. x.com

