Luca Argentero alla presentazione delle fiction Rai 2026 | Doc – Nelle tue mani sembra incredibile per una serie italiana ma è in mezzo mondo Mi ha regalato l’affetto del pubblico – Intervista Video

Alla presentazione delle fiction Rai 2026, Luca Argentero ha condiviso emozioni e soddisfazioni legate a Doc – Nelle tue mani, serie che, sorprendentemente, sta conquistando il pubblico internazionale. Un successo che premia il lavoro e la passione di una delle protagoniste più amate della televisione italiana, pronto a tornare con una quarta stagione che promette ancora emozioni e colpi di scena.

Alla presentazione delle nuova stagione delle fiction Rai 2026 incontriamo Luca Argentero, indiscusso protagonista di uno dei progetti più importanti della grande fiction Rai: Doc – Nelle tue mani, che tornerà il prossimo anno con la quarta stagione. Noi di SuperGuidaTv, presenti all’evento che si è tenuto a Roma, chiediamo all’amatissimo attore alcune anticipazioni sulla prossima stagione della fiction che lo vede protagonista da diversi anni nel ruolo del dottor Andrea Fanti. Luca Argentero torna con “Doc – Nelle tue mani 4” – Intervista. Doc – Nelle tue mani è una fiction che ha avuto un successo che possiamo definire planetario. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

