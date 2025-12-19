LS Finance e AIO Catania – Formazione di eccellenza per Assistenti di Studio Odontoiatrico

LS Finance Catania, in partnership con  AIO Catania  (Associazione Italiana Odontoiatri), annuncia un importante aggiornamento professionale, per  sabato 20?dicembre 2025, presso  “Una Palace”  (Via Etnea 218, Catania), dedicato agli allievi e ai professionisti del settore odontoiatrico. Il corso, finalizzato al rilascio della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), è condotto da un team di docenti di alto profilo, selezionati per garantire la migliore formazione pratica e teorica. La qualifica è obbligatoria per lavorare negli studi odontoiatrici e richiede, a partire dall’anno successivo al conseguimento, il mantenimento di 10 crediti annuali di aggiornamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

