LS Finance Catania, in partnership con AIO Catania (Associazione Italiana Odontoiatri), annuncia un importante aggiornamento professionale, per sabato 20?dicembre 2025, presso “Una Palace” (Via Etnea 218, Catania), dedicato agli allievi e ai professionisti del settore odontoiatrico. Il corso, finalizzato al rilascio della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), è condotto da un team di docenti di alto profilo, selezionati per garantire la migliore formazione pratica e teorica. La qualifica è obbligatoria per lavorare negli studi odontoiatrici e richiede, a partire dall’anno successivo al conseguimento, il mantenimento di 10 crediti annuali di aggiornamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - LS Finance e AIO Catania – Formazione di eccellenza per Assistenti di Studio Odontoiatrico

Spazio Notizia Sicilia. . LS Finance, a Catania, una vera realtà per il rilascio della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico. Una porta aperta per chi vuole entrare nel mondo medico specializzato - facebook.com facebook