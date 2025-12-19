La Fiorentina subisce una sconfitta pesante in Svizzera contro Losanna, con il risultato di 1-0. La squadra toscana, ancora in crisi di risultati, vede così complicarsi il cammino anche in Conference League. La partita evidenzia le difficoltà e le incertezze di un club che fatica a trovare stabilità e vittorie. Ecco i dettagli di una serata da dimenticare per i viola.

© Internews24.com - Losanna Fiorentina 1-0, i toscani cadono anche in Conference League: Vanoli non esce dalla crisi!

Inter News 24 Ecco com’è andata. Mentre i riflettori del calcio nostrano sono puntati sulle stelle della Supercoppa a Riad, l’unica italiana impegnata in Europa vive una serata da dimenticare. La Fiorentina non riesce a uscire dal tunnel della crisi e incassa un’altra cocente delusione nella sesta giornata della League Phase di Conference League. Nella trasferta di Losanna, i viola confermano le enormi difficoltà di questa stagione, uscendo sconfitti di misura e complicando il proprio cammino continentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei viola

Leggi anche: Formazioni ufficiali Losanna Fiorentina, le scelte di Vanoli per la partita di Conference League

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina: testa alla Conference poi la sfida verità con l'Udinese; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Losanna-Fiorentina 1-0, gol e highlights: viola qualificati ai playoff - La Fiorentina perde anche a Losanna e non riesce a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale di Conference League. sport.sky.it