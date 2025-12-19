Los Locos e Mauro Repetto per il Capodanno in piazza di Fondi

Tra gli eventi di punta di Bianco Natale, il ricco cartellone di eventi pensato dall’Amministrazione Comunale di Fondi per le festività, c’è senz’altro il Capodanno in Piazza.Si prospetta una giornata di musica e divertimento per tutte le età quella del 31 dicembre in piazza Matteotti. Non a caso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Esistono 883 motivi per leggere questo articolo… e uno di questi si chiama Mauro Repetto

Leggi anche: Festa all'Ipercity, si celebra anche la storia degli 883: ospite speciale Mauro Repetto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno a Fondi, Mauro Repetto e i Los Locos per la festa in piazza; Operaio travolto da un mezzo industriale: 63enne muore sul colpo; Un Natale bianco tra i grattacieli di Milano.

Mauro Repetto e Max Pezzali insieme dopo il successo della serie sugli 883: “Solo buona musica e sogni condivisi” - La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto è tornata argomento di dibattito quotidiano, grazie alla serie Sky Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. deejay.it

El Renacer de Mauro Repetto - Mauro Repetto ha vuelto a estar de moda gracias al éxito de la serie sobre los 883, grupo que formaba junto a Max Pezzali. ilmessaggero.it

Mauro Repetto racconta la sua favola, dagli 883 al Medioevo: «Sognatore a caccia di nuovi sogni» - Così è per Mauro Repetto il cofondatore degli 883 che arriva al Teatro Accademia di Conegliano il 6 aprile con uno spettacolo musicale che raccoglie molti dei ... ilgazzettino.it

FONDI | Mauro Repetto e i Los Locos super ospiti del Capodanno in piazza Matteotti - facebook.com facebook