Lorenzo Giuggioli ha esordito in serie A come assisente arbitrale

Lorenzo Giuggioli ha segnato un importante traguardo nella sua carriera, esordendo come assistente arbitrale in Serie A. Con determinazione e passione, ha contribuito a riportare Grosseto nel massimo campionato italiano durante la sfida tra Lecce e Pisa. Un passo significativo che testimonia il suo impegno e la crescita nel mondo del calcio professionistico.

Lorenzo Giuggioli (foto) ha scritto la storia riportando Grosseto in Serie A durante l'incontro Lecce-Pisa. La Sezione AIA di Grosseto vive settimane di grande orgoglio e guarda al futuro con entusiasmo. Il recente debutto in Serie A come assistente arbitrale di Lorenzo Giuggioli riporta infatti Grosseto nella massima serie dopo quasi vent'anni e diventa un simbolo concreto delle opportunità offerte dall'attività arbitrale. Giuggioli ha esordito venerdì scorso nel campionato di Serie A come secondo assistente nella gara Lecce–Pisa. Un traguardo prestigioso non solo personale, ma per l'intera sezione grossetana, che con circa 90 associati continua a rappresentare una realtà viva e formativa.

È successo davvero! Venerdì 12 dicembre 2025 Lorenzo Giuggioli ha scritto la storia riportando Grosseto in SERIE A! Lecce – Pisa #aiagrosseto © U.S. Lecce © Anza e Marco Lezzi - facebook.com facebook

