L' ordigno ritrovato in un cantiere di Milazzo sarà necessario evacuare chi risiede in zona

Un ordigno scoperto recentemente in un cantiere di Milazzo richiede un intervento complesso per il suo disinnesco e rimozione. La situazione ha reso necessaria l’evacuazione degli abitanti della zona, rendendo le operazioni più delicate del previsto. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle modalità di gestione e sulla sicurezza, mentre gli esperti si preparano ad affrontare questa delicata operazione.

Saranno più complicate del previsto le operazioni per il disinnesco e la rimozione dell'ordigno ritrovato nei giorni scorsi in un cantiere edile a Milazzo. Servirà infatti evacuare i residenti della zona in un raggio di oltre 300 metri dal punto di intervento degli artificieri del 4° Genio. Milazzo, ritrovato un ordigno bellico nel quartiere di San Paolino. L'intervento degli artificieri. Milazzo, in un cantiere edile trovata una bomba della Seconda guerra mondiale: arrivati gli artificieri dell'Esercito italiano - La bomba è stata messa in sicurezza per evitare rischi per i lavoratori e i residenti.

Ordigno bellico rimosso dal cantiere: "Ringraziamento a tutti i volontari" - "Faccio i complimenti a tutto il coordinamento effettuato dal Centro operativo dell’Unione dei Comuni con Alessandro Annunziati e Monica Salvadori e un plauso ai Comuni di Empoli e Vinci. lanazione.it

A seguito delle disposizioni comunicate della Prefettura che prevedono, per la giornata di domenica 21 dicembre, le operazioni di despolettamento, disinnesco e trasporto dell’ordigno bellico inesploso, ritrovato in via Salaria/via L. Da Vinci, al fine di assicurar - facebook.com facebook

