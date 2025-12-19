Longevità | Donna101 rivela le 4 cose che fa ogni giorno

Scopri come una donna di 101 anni mantiene la sua longevità e vitalità quotidiana. Sveliamo le quattro abitudini che, giorno dopo giorno, contribuiscono a una vita lunga e piena di energia. Un esempio di saggezza e benessere che ci ispira a vivere meglio e più a lungo, valorizzando ogni istante con semplicità e consapevolezza.

© Newsner.it - Longevità: Donna,101, rivela le 4 cose che fa ogni giorno Tutti noi nutriamo la speranza di vivere fino a tarda età, di rallentare il ritmo e guardare indietro a una vita ben vissuta mentre abbiamo ancora un po’ di tempo da vivere. Da tempo si cercano i segreti per spingere il più possibile l’ago della bilancia della mortalità. Ovvero raggiungere quelle età che rappresentano il limite massimo attualmente possibile per l’essere umano. Vivere in modo sano, fare esercizio fisico regolarmente e prendersi cura del proprio corpo sono ovviamente modi ovvi per aumentare le proprie possibilità di longevità. Ma ci sono altre cose che si potrebbero fare per aumentare le probabilità a proprio favore? Una centenaria che continua a lavorare instancabilmente come una persona con la metà dei suoi anni, nonostante l’ invecciamento, ha espresso la sua opinione in merito. 🔗 Leggi su Newsner.it Leggi anche: Fabrizio Cerusico: “La vera longevità è imparare a volersi bene ogni giorno” Leggi anche: «Il Mostro» rivela che il male ci accompagna ogni giorno

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.