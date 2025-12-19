Lombardia il bilancio è quasi tutto sanità | 23 miliardi su 34 La Regione copre gli extracosti per Olimpiadi e M5
Una manovra da circa 34 miliardi, di cui 23 destinati alla sanità: è questa la cifra del bilancio di Regione Lombardia per il triennio 2026-28 approvato a maggioranza dal consiglio regionale venerdì 19 dicembre.Sanità, 23 miliardi di spesa su 34Il primo dato è la pressione fiscale, rimasta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Regione Toscana: bilancio da 13 miliardi, 8 per la sanità. 23 milioni per il reddito di cittadinanza. Non scende l’Irpef
Leggi anche: Prolungamento M5 verso Monza, un passo in avanti: aggiornato il progetto definitivo. Costerà quasi due miliardi
Lombardia, via libera al bilancio: oltre 30 miliardi di risorse e interventi mirati per la provincia di Varese - Sanità, infrastrutture, sicurezza del territorio e welfare al centro della manovra. laprovinciadivarese.it
Lombardia, il bilancio è quasi tutto sanità: 23 miliardi su 34. La Regione copre gli extracosti per Olimpiadi e M5 - Gli extracosti di Arena Santa Giulia e Villaggio Olimpico coperti con 400mila euro in due anni. milanotoday.it
Regione Lombardia: bilancio approvato, stanziati 30 miliardi, risorse anche per la provincia di Varese - Potenziamento degli ospedali, lavori di messa in sicurezza per rischio idrogeologico e stralcio sanzioni per ticket sanitari tra gli interventi finanziati ... varesenews.it
Gruppo PD Lombardia. . L’ennesima occasione persa. Nient’altro. Questo è il bilancio regionale della destra. Ancora una volta la giunta Fontana spreca un’opportunità enorme: continua a buttare i soldi delle lombarde e dei lombardi in propaganda, comunica - facebook.com facebook
