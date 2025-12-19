Logistica-Interporto svolta a Padova | assegnato il Terminal Intermodale

Interporto di Padova si prepara a una svolta strategica nel settore logistico. Con l’assegnazione del nuovo partner internazionale, il Terminal Intermodale si proietta verso un futuro di crescita e innovazione, rafforzando il ruolo di hub chiave nel sistema di trasporto nazionale e internazionale. Un passo importante per potenziare la connettività e migliorare l’efficienza delle reti logistiche della regione.

Interporto di Padova Spa ha chiuso l'iter di aggiudicazione della gara per individuare il partner strategico internazionale destinato allo sviluppo del Terminal Intermodale. La procedura, avviata il 30 maggio scorso, è stata vinta dal raggruppamento formato dalla singaporiana Psa Intermodal Italy. Aggiudicata al raggruppamento Psa Intermodal Italy NV e Logtainer SpA la gara per il Terminal Intermodale di Interporto Padova. Il raggruppamento Psa Intermodal Italy–Logtainer si aggiudica la gara con un'offerta da 75 milioni sconfiggendo il gruppo composto da Rail Hub Milano srl (gruppo Contship) e Medlog Holding Italia srl

La società Interporto Padova Spa è stata costituita nel 1973 dagli Enti Pubblici Locali (Comune, Provincia e Camera di commercio di Padova e Ferrovie dello Stato).

Assologistica: Paolo Pandolfo (Interporto Padova) eletto vicepresidente - (FERPRESS) – Padova, 12 DIC – Paolo Pandolfo vicedirettore di Interporto Padova spa è stato eletto questa mattina a Milano nel corso dell’Assemblea generale di Assologistica, vicepresidente nazionale ... ferpress.it

Interporto Padova aggiudica la gara per il Terminal Intermodale: PSA intermodal Italy e Logtainer partner strategici per un investimento da 75 mln €. Leggi l'articolo transportonline.com/news/informazi… #logistica #intermodalità #trasporti #supplychain x.com

LOGISTICA FVG. AMIRANTE, INTERPORTO PORDENONE STRATEGICO PER MANIFATTURIERO LOCALE. - facebook.com facebook

