“L’espansione degli insediamenti, gli attacchi da parte dell’occupazione israeliana e dei coloni costituiscono una grave violazione del diritto internazionale. La comunità internazionale deve chiamare i responsabili a rispondere di queste violazioni, interrompere il sostegno alle attività degli insediamenti e adottare misure deterrenti, tra cui una chiara distinzione tra lo Stato di Israele e il territorio palestinese occupato nel 1967.” Con queste parole, solo pochi giorni fa, il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, in visita in Italia, chiedeva un impegno concreto per garantire un futuro al proprio popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'occupazione della Cisgiordania soffoca l'economia e l'autodeterminazione della Palestina. L'Italia da che parte vuole stare?

