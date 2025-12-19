Locatelli troppo lento nel ruolo di regista? Ecco cosa ha detto Spalletti sui suoi centrocampisti

Le parole del tecnico della Juve. In vista dell'importante sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le dinamiche del suo centrocampo e fare chiarezza sulle voci riguardanti il mercato invernale. Nonostante le speculazioni su possibili nuovi innesti in cabina di regia, l'allenatore ha ribadito la sua fiducia negli uomini attualmente a disposizione, sottolineando le qualità tecniche e tattiche dei suoi interpreti. Sul tema del playmaker davanti alla difesa e delle possibili manovre della società, Spalletti è stato categorico: « Per quanto riguarda il mercato io non ho parlato di niente con la società e non mi interessa granché.

Locatelli criticato da Spalletti, sostituito e fischiato: perché a gennaio può lasciare la Juventus - In estate, Locatelli in primis e poi la Juventus hanno rifiutato un'offerta proveniente dall'Arabia Saudita: l'Al Ahli aveva proposto 25 milioni di euro per il cartellino e un ricco ingaggio al ... msn.com

#Spalletti: “ #Yildiz e #Conceição sanno palleggiare, Locatelli si è abbassato troppo. Dopo il gol atteggiamento troppo scolastico” #NapoliJuventus x.com

