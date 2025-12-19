L’Oasi di Asterix festeggia 23 anni e rilancia con nuove iniziative

L’Oasi di Asterix celebra 23 anni di successi, rinnovando il suo impegno nel territorio con nuove iniziative. Una realtà dinamica e amata, che da oltre due decenni arricchisce la comunità e promuove valori di aggregazione e benessere. Con un passato di traguardi importanti, prosegue il suo percorso di crescita e innovazione, confermando il ruolo di punto di riferimento per tutti gli appassionati e residenti.

Prosegue a gonfie vele la ricca attività messa in campo l' Asd Oasi di Asterix. Una realtà preziosa per il territorio e giunta quest'anno al suo 23esimo anno di attività. Anche la programmazione 2025-26 offrirà le tantissime iniziative che sono state presentate ieri all' Isc Sibillini di Comunanza, un istituto interprovinciale che comprende anche i plessi di Montemonaco, Force, Montefalcone Appennino, Smerillo, Montelparo. Il progetto si caratterizza per l'ampia e qualificata partecipazione di scuole, famiglie, aziende, istituzioni, associazioni del terzo settore e professionisti dei settori sportivi, educativi, sanitari e sociali.

