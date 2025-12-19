Lo strano caso della borsa Fendi di Emily in Paris | è davvero un falso? Vi diciamo verità…
Nella quinta stagione di Emily in Paris, la scena dedicata alla celebre borsa Fendi ha acceso dubbi e speculazioni. Tutti si chiedono se si tratti di un falso o di un autentico pezzo di lusso. Ma la verità è ben diversa: quella borsa è assolutamente vera. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa scena e perché il suo vero significato va ben oltre l’apparenza.
La scena dalla quinta stagione dedicata alla borsa Fendi della protagonista, che viene ritenuta falsa, nasconde tutta un'altra questione: la borsa è vera. E non solo: è stata creata esclusivamente proprio per lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: La capsule di Fendi per Emily in Paris e gli altri brand italiani che hanno vestito la quinta stagione
Leggi anche: Emily in Paris è ancora Emily in Roma nel primo trailer della stagione 5
L’accessorio del mese, il grande ritorno di una borsa familiare e amatissima - Come la sua controparte più piccola, l’accessorio vanta una silhouette rettangolare, una chiusura a patta, una tracolla e l’inconfondibile ... iodonna.it
Questa borsa Fendi Baguette, più grande e più morbida, vista alla Milano Fashion Week, sarà la it bag del 2025 - Borsa Fendi Mamma Baguette: la nuova it bag è stata avvistata alla sfilata primavera estate 2025 di Fendi, durante la Milano Fashion Week. vogue.it
Un tuffo nel passato. Le borse più desiderate del 2025 arrivano dagli anni Duemila - Le ultime stagioni sono state indubbiamente segnate dal grande successo della Le City Bag di Balenciaga. iodonna.it
Lo strano caso di un dirigente senza laurea a Trentino Trasporti Leggi l’articolo tinyurl.com/2pbwswv6 - facebook.com facebook
Francesca Albanese, lo strano caso della radical chic gruppettara che fa campagna per Meloni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.