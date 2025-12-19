Lo scontro di civiltà dobbiamo combatterlo contro noi stessi se lasciamo morire i bambini a Gaza

Lo scontro di civiltà si combatte prima di tutto dentro di noi, attraverso scelte e responsabilità. La morte di un neonato e di un bambino a Gaza ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto l’indifferenza possa alimentare il dolore. È un richiamo a riflettere sulle cause profonde di questa sofferenza e sull’urgenza di agire con umanità e consapevolezza.

Lo scontro di civiltà che non vogliono vedere Ma dove vivono i giudici che hanno liberato l'imam pro-7 ottobre - Radio Libertà - facebook.com facebook

Per il centrodestra, scelta di civiltà. Per il centrosinistra, ripristinato un vitalizio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.