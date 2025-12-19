Lo scontro di civiltà dobbiamo combatterlo contro noi stessi se lasciamo morire i bambini a Gaza
Lo scontro di civiltà si combatte prima di tutto dentro di noi, attraverso scelte e responsabilità. La morte di un neonato e di un bambino a Gaza ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto l’indifferenza possa alimentare il dolore. È un richiamo a riflettere sulle cause profonde di questa sofferenza e sull’urgenza di agire con umanità e consapevolezza.
Ieri sono morti un altro neonato e un altro bambino a Gaza. Colpa del ciclone Byron, ma anche di infrastrutture al collasso, della crudeltà israeliana e dell'indifferenza dell'Occidente. Che ancora una volta si erge a civiltà superiore, senza avere alcun pulpito per farlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
