Lo Russo cede alla linea del Viminale Ma è scontro con gli alleati e i proPal

Lo Russo si allinea alle direttive del Viminale, segnando una svolta nelle tensioni con gli alleati e i proPal. Un punto di rottura cruciale si è verificato con il centro sociale Askatasuna, oggi sgomberato, evidenziando la crisi del patto tra l’amministrazione Pd e alcuni movimenti locali. La situazione riflette le sfide politiche e sociali che attraversano la città e il rapporto tra istituzioni e realtà antagoniste.

