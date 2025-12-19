Lo Russo cede alla linea del Viminale Ma è scontro con gli alleati e i proPal
Lo Russo si allinea alle direttive del Viminale, segnando una svolta nelle tensioni con gli alleati e i proPal. Un punto di rottura cruciale si è verificato con il centro sociale Askatasuna, oggi sgomberato, evidenziando la crisi del patto tra l’amministrazione Pd e alcuni movimenti locali. La situazione riflette le sfide politiche e sociali che attraversano la città e il rapporto tra istituzioni e realtà antagoniste.
C'è stato un momento preciso in cui si è rotto quel "patto" tra il centro sociale torinese Askatasuna, oggi sgomberato, e l'amministrazione del Pd. E quel momento ha un giorno preciso, ovvero il 28 novembre quando nel primo pomeriggio alcuni antagonisti hanno fatto irruzione nella sede del giornale di Torino scrivendo sui muri frasi come «Giornalisti complici dell'arresto in Cpr di Mohamed Shahin», in riferimento alla detenzione dell'Imam di Via Saluzzo, poi liberato dalla Corte d'Appello. Ed è stato lanciato anche del letame da chi ha forzato un'entrata secondaria dell'edificio in via Ernesto Lugaro.
