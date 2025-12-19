Lo dicono proprio loro | Non ubbidiamo alle leggi italiane

Loro affermano di non rispettare le leggi italiane, rivendicando il diritto marittimo e l’umanità come giustificazioni. Un atteggiamento che solleva dubbi e accende il dibattito sulla legalità, i diritti e i valori morali coinvolti in queste azioni. Un tema complesso che mette in discussione i confini tra giustizia e umanità, e le modalità di intervento in situazioni critiche.

