Lo dicono proprio loro | Non ubbidiamo alle leggi italiane

Loro affermano di non rispettare le leggi italiane, rivendicando il diritto marittimo e l’umanità come giustificazioni. Un atteggiamento che solleva dubbi e accende il dibattito sulla legalità, i diritti e i valori morali coinvolti in queste azioni. Un tema complesso che mette in discussione i confini tra giustizia e umanità, e le modalità di intervento in situazioni critiche.

Gli stessi attivisti rivendicano di non seguire norme che giudicano sbagliate, appellandosi al «diritto marittimo» e all’«umanità». La legge non è uguale per tutti, stando alle dichiarazioni delle stesse Ong. «Appena posso lo rifaccio. Costi quel che costi . Al vostro ordine continuerò a disobbedire perché obbedisco ad altro, di fronte al quale le vostre leggi ingiuste e criminali, ciniche e orribili, non possono niente». 🔗 Leggi su Laverita.info

