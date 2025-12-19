Lo dicono proprio loro | Non ubbidiamo alle leggi italiane
Loro affermano di non rispettare le leggi italiane, rivendicando il diritto marittimo e l’umanità come giustificazioni. Un atteggiamento che solleva dubbi e accende il dibattito sulla legalità, i diritti e i valori morali coinvolti in queste azioni. Un tema complesso che mette in discussione i confini tra giustizia e umanità, e le modalità di intervento in situazioni critiche.
Gli stessi attivisti rivendicano di non seguire norme che giudicano sbagliate, appellandosi al «diritto marittimo» e all’«umanità». La legge non è uguale per tutti, stando alle dichiarazioni delle stesse Ong. «Appena posso lo rifaccio. Costi quel che costi . Al vostro ordine continuerò a disobbedire perché obbedisco ad altro, di fronte al quale le vostre leggi ingiuste e criminali, ciniche e orribili, non possono niente». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Che è un "no" politico lo dicono persino loro. L'editoriale di Cerno
Leggi anche: “Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce”, “Loro dicono che m’interrompi”: la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio
Lo dicono proprio loro: «Non ubbidiamo alle leggi italiane».
“Dicono che ho avuto delle crisi… ma sinceramente io mi sento benissimo.” Ed è proprio questo il punto. Durante una crisi epilettica il cane può apparire molto grave, ma una volta terminata la crisi spesso si riprende completamente, tornando appare - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.