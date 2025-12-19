LMDV compra il 30% de Il Giornale Rafforziamo l’editoria italiana

Milano, 19 dicembre 2025 – Il gruppo Lmdv Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, entra nel mercato dell’editoria acquisendo una quota del 30% nel capitale de ‘ Il Giornale ’. L’annuncio arriva dalla Tosinvest, la società della famiglia Angelucci che controlla il quotidiano. La holding, che controlla anche Libero e Il Tempo, scende così dal 70 al 40% del Giornale nel cui azionariato, oltre al nuovo socio Lmdv, resta per ora Paolo Berlusconi con il 30%, ma con l’intenzione di scendere al 5% non esercitando le opzioni nell’ambito degli accordi di due anni fa con Tosinvest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - LMDV compra il 30% de Il Giornale. “Rafforziamo l’editoria italiana” Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale e tratta il Gruppo QN: “Voglio creare un nuovo polo editoriale italiano” Leggi anche: Editoria, Del Vecchio si prende il 30% de Il Giornale e prepara la scalata al Qn: nel mirino Giorno, Resto del Carlino e Nazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Svolta nell’editoria, Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30% de Il Giornale da Angelucci. E punta anche a QN; Dopo il no di Gedi Leonardo Maria Del Vecchio vuole entrare ne «Il Giornale»: vicino l'acquisto del 30% del quotidiano fondato da Montanelli; Del Vecchio raddoppia nei media: 30% del Giornale e sprint su Qn; Del Vecchio jr entra ne Il Giornale e riaccende il risiko dell’editoria. LMDV compra il 30% de Il Giornale. “Rafforziamo l’editoria italiana” - L’operazione, si legge ancora, "si inserisce nel più ampio percorso avviato da LMDV Capital nel settore dei media e si affianca all’esclusiva recentemente sottoscritta per l’acquisizione della maggior ... quotidiano.net

Del Vecchio jr compra il 30% de Il Giornale e tratta per la maggioranza di QN - Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio entra ne Il Giornale rilevando una quota del 30% da Antonio e Giampaolo Angelucci e nel contempo tratta in esclusiva con la famiglia Monti Riffeser per ... ansa.it

Editoria, Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale - Ad annunciarlo è stata Finanziaria Tosinvest, la società della famiglia Angelucci, specificando di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, la holding di investimento di Del Vecchio. tg24.sky.it

Del Vecchio jr compra il 30% de Il Giornale e tratta per la maggioranza di QN. L'obiettivo di Lmdv è un polo italiano dell'informazione #ANSA x.com

Leonardo Maria Del Vecchio diventa azionista del quotidiano fondato da Indro Montanelli. Lo comunica la sua società Lmdv Capital, in una nota in cui specifica di aver anche sottoscritto un’offerta esclusiva per l’acquisto «della maggioranza di un gruppo edito - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.