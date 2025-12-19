LMDV compra il 30% de Il Giornale Rafforziamo l’editoria italiana

Milano, 19 dicembre 2025 – Il gruppo  Lmdv Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, entra nel mercato dell’editoria acquisendo una quota del 30% nel capitale de ‘ Il Giornale ’. L’annuncio arriva dalla Tosinvest, la società della famiglia Angelucci che controlla il quotidiano.  La holding, che controlla anche Libero e Il Tempo, scende così dal 70 al 40% del Giornale nel cui azionariato, oltre al nuovo socio Lmdv, resta per ora Paolo Berlusconi con il 30%, ma con l’intenzione di scendere al 5% non esercitando le opzioni nell’ambito degli accordi di due anni fa con Tosinvest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

