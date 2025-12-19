LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | pochi minuti alla palla a due
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 La Virtus Bologna prova a dare continuità al bel successo in trasferta contro il Partizan. Meno di 48 ore fa la formazione bolognese è stata grande protagonista proprio a Belgrado contro l’altra squadra della capitale serba, vincendo 86-68 e trovando l’immediato riscatto dopo la sconfitta casalinga con l’Hapoel Tel-Aviv (74-79) e la battuta d’arresto in campionato nel big match con l’EA7 Milano (74-63). 20.28 Nuovo esame di maturità per le V nere che provano ad avvicinare ulteriormente il decimo posto, l’ultimo che mette in palio un pass per accedere almeno ai play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: palla a due alla Zalgirio Arena
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida di ferro contro la capolista, palla a due alla Virtus Arena
LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season; Stella Rossa-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Eurolega, è grande Virtus a Belgrado: Partizan dominato 68-86; Eurolega, round 15 LIVE! Prima sconfitta interna per la Virtus, passa l'Hapoel 79-74. Stella Rossa ribaltata nel dery col Partizan.
DIRETTA/ Stella Rossa Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! Eurolega, 19 dicembre 2025 - Diretta Stella Rossa Virtus Bologna streaming video tv: le V nere vanno a Belgrado, ambiente caldissimo per la 17^ giornata di Eurolega. ilsussidiario.net
LIVE EL | STELLA ROSSA VS VIRTUS BOLOGNA: DOVE IN TV, PREVIEW, DIRETTA - La Virtus Bologna è sempre lì, nel palazzetto portafortuna Belgrade Arena, per vedere di concedere il bis a due giorni dall'affermazione sul Partizan. pianetabasket.com
Dove vedere in tv oggi Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Virtus Bologna, incontro valido per la 17ma giornata dell'Eurolega di basket. oasport.it
Eurolega, Virtus Bologna-Dubai 79-78: gli highlights
Virtus in campo così alle 20.45 contro la Stella Rossa x.com
La Virtus torna sul luogo del...successo e ci riprova, questa volta con la Stella Rossa - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.