CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 La Virtus Bologna prova a dare continuità al bel successo in trasferta contro il Partizan. Meno di 48 ore fa la formazione bolognese è stata grande protagonista proprio a Belgrado contro l’altra squadra della capitale serba, vincendo 86-68 e trovando l’immediato riscatto dopo la sconfitta casalinga con l’Hapoel Tel-Aviv (74-79) e la battuta d’arresto in campionato nel big match con l’EA7 Milano (74-63). 20.28 Nuovo esame di maturità per le V nere che provano ad avvicinare ulteriormente il decimo posto, l’ultimo che mette in palio un pass per accedere almeno ai play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due

