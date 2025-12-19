LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 90-89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sconfitta di misura per le V nere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Stella Rossa-Virtus Bologna. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.58 Il miglior marcatore dell’incontro è Carsen Edwards, autore di 29 punti con 58 da due, 410 da tre e 78 ai liberi. Nella Stella Rossa ha brillato il talento di Cosi Miller-McIntyre con 21 punti e 10 assist e quello di Jordan Nwora, autore di 20 punti. 22.56 Non arriva la seconda vittoria consecutiva per la Virtus Bologna che però può essere soddisfatta per l’ottima prestazione offerta. 🔗 Leggi su Oasport.it

