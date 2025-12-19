CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Virtus Bologna. 86-81 Nwora va al ferro e trova il fondo della retina nonostante il contatto con Akele. 84-81 McIntyre vede una linea di passaggio per Ojeleye, che ha tagliato benissimo sotto canestro e trova due punti comodi. 82-81 Ojeleye non sbaglia il libero e chiude il gioco da tre punti 81-81 Penetrazione vincente di Ojeleye che trova due punti e subisce anche il fallo da Diouf 79-81 TRIPLAAAAAAA MORGAAAAAAAN!!! Primo canestro da tre punti della sua partita con la Virtus che torna avanti. Time out Virtus Bolgona. 79-78 Uno su due McIntyre a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 82-81, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine

Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 76-75, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine

Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season; Stella Rossa-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Eurolega, è grande Virtus a Belgrado: Partizan dominato 68-86; Eurolega, round 15 LIVE! Prima sconfitta interna per la Virtus, passa l'Hapoel 79-74. Stella Rossa ribaltata nel dery col Partizan.

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 76-75, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out 76- oasport.it

Stella Rossa-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega LIVE - Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa volta per affrontare la Stella Rossa. sport.sky.it

Dove vedere in tv oggi Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Virtus Bologna, incontro valido per la 17ma giornata dell'Eurolega di basket. oasport.it