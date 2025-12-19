LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 82-81 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | grande equilibrio a pochi minuti dal termine

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Virtus Bologna. 86-81 Nwora va al ferro e trova il fondo della retina nonostante il contatto con Akele. 84-81 McIntyre vede una linea di passaggio per Ojeleye, che ha tagliato benissimo sotto canestro e trova due punti comodi. 82-81 Ojeleye non sbaglia il libero e chiude il gioco da tre punti 81-81 Penetrazione vincente di Ojeleye che trova due punti e subisce anche il fallo da Diouf 79-81 TRIPLAAAAAAA MORGAAAAAAAN!!! Primo canestro da tre punti della sua partita con la Virtus che torna avanti. Time out Virtus Bolgona. 79-78 Uno su due McIntyre a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

live stella rossa virtus bologna 82 81 eurolega basket 2026 in diretta grande equilibrio a pochi minuti dal termine

© Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 82-81, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine

Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 76-75, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine

Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season; Stella Rossa-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Eurolega, è grande Virtus a Belgrado: Partizan dominato 68-86; Eurolega, round 15 LIVE! Prima sconfitta interna per la Virtus, passa l'Hapoel 79-74. Stella Rossa ribaltata nel dery col Partizan.

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 76-75, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande equilibrio a pochi minuti dal termine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out 76- oasport.it

Stella Rossa-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega LIVE - Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa volta per affrontare la Stella Rossa. sport.sky.it

live stella rossa virtusDove vedere in tv oggi Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Virtus Bologna, incontro valido per la 17ma giornata dell'Eurolega di basket. oasport.it

Eurolega, Virtus Bologna-Dubai 79-78: gli highlights

Video Eurolega, Virtus Bologna-Dubai 79-78: gli highlights

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.