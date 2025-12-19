LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 70-70 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | perfetta parità dopo il terzo quarto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Zero su due per Moneke dalla lunetta. QUARTO QUARTO Finisce qui il terzo quarto! Perfetta parita a 10 minuti dal termine. 70-70 Uno su due per Ojeleye dalla lunetta. Perfetto equilibrio a 35 secondi dal termine del terzo quarto 69-70 Splendido attacco della Stella Rossa con la Virtus che si perde Graham, il quale trova la tripla del -1 66-70 Tre su tre dalla lunetta per Alston. 66-67 Ojeleye raccoglie il rimbalzo sulla tripla sbagliata e trova il tap in vincente. 64-67 Splendido passaggio di Butler per Davidovac che trova il primo canestro della sua partita 0 su 3 per McIntyre dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live stella rossa virtus bologna 70 70 eurolega basket 2026 in diretta perfetta parit224 dopo il terzo quarto

© Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 70-70, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: perfetta parità dopo il terzo quarto

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv 70-59, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V-Nere alla ricerca della spallata decisiva per la vittoria a metà terzo quarto

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 35-35, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita in perfetta parità nel secondo quarto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season; Stella Rossa-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Eurolega, è grande Virtus a Belgrado: Partizan dominato 68-86; Eurolega, round 15 LIVE! Prima sconfitta interna per la Virtus, passa l'Hapoel 79-74. Stella Rossa ribaltata nel dery col Partizan.

live stella rossa virtus| Stella Rossa vs Virtus Bologna: diretta (70-70 con 9:25 da giocare, 4Q) - Dadidovac propizia la palla persa di Edwards, chiede il challenge Ivanovic. pianetabasket.com

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 62-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tentativo di fuga delle V nere - 67 Splendido passaggio di Butler per Davidovac che trova il primo canestro della sua partita 0 su 3 per ... oasport.it

Stella Rossa-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega LIVE - Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa volta per affrontare la Stella Rossa. sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.