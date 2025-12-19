LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | Zabystran vince una gara folle esplode Franzoni con un podio Innerhofer da impazzire
Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino a Val Gardena 2025. Zabystran sorprende tutti con una performance incredibile, mentre Franzoni conquista un podio da urlo. Innerhofer lascia il pubblico senza fiato con una gara da record. Non perdere neanche un istante, clicca qui per aggiornamenti live e vivere ogni istante di questa emozionante giornata di competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13:30 C’è l’errore di Alphand. Possiamo dirlo, Franzoni griffa il primo podio in carriera! 13:29 Nessuna sorpresa da Mintegui e Tapalainen. Ora forse l’ultima insidia per la top ten, ovvero il francese Nils Alphand. 13:27 Non entra in zona punti il transalpino. Ora l’iberico Mintegui Rivera, poi il finlandese Tapanainen. 13:25 Nulla da fare per lo sloveno. Subito fuori Von Appen, tocca al francese Gamel Seigneur. 13:23 Esce dal tracciato Perathoner, che sbaglia sul salto e si rialza. 🔗 Leggi su Oasport.it
