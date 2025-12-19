LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | secondo atto sulla Saslong possibili sorprese
Benvenuti alla nostra diretta live del SuperG di Val Gardena 2025 sulla Saslong. Seguite con noi l'azione in tempo reale, tra sorprese e grandi sfide. Rimanete aggiornati per tutte le emozioni di questa tappa fondamentale della Coppa del Mondo di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo la discesa libera che ha aperto la tappa con la vittoria di un super Marco Odermatt gli uomini jet tornano in pista per cimentarsi nel tortuoso SuperG sulla Saslong. Italiani che vogliono confermare quanto di buono offerto sulle nevi di casa nella prova d’apertura. Appuntamento alle 11.45. Favoriti d’obbligo ancora una volta gli elvetici Odermatt e Franjo Von Allmen, ma attenzione alle possibili sorprese, che potranno provenire anche dalla sponda azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
