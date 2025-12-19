LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | Odermatt fa il vuoto Franzoni sogna il podio!
Segui in tempo reale le emozioni della gara di Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025. Odermatt impone il suo ritmo, mentre Franzoni punta al podio. Resta aggiornato con la nostra diretta live e non perdere neanche un attimo di questa spettacolare competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:20 CHE GARA DI FRANZONI! L’azzurro recupera 3 decimi nel finale e si piazza al secondo posto ad appena 15 centesimi da Odermatt. 12:20 38 centesimi sulle Gobbe del Cammello, bisogna tenere ora. 12:19 Giovanni paga appena 11 centesimi ad Odermatt dopo i primi due intermedi. 12:19 Si riparte con l’azzurro Franzoni. 12:17 Troppi rischi corsi da Monney, che si salva sul salto a dispetto del connazionale Von Allmen. Sesta piazza a 59 centesimi dal leader per l’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it
