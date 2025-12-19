LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza

Segui in tempo reale le emozioni dello Sci alpino a Val Gardena 2025. Gli azzurri tornano in pista, pronti a sfidare le sfide del SuperG. Resta aggiornato sulla seconda prova di discesa femminile in Val d’Isère, con partenza alle 10. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo la discesa libera che ha aperto la tappa con la vittoria di un super Marco Odermatt gli uomini jet tornano in pista per cimentarsi nel tortuoso SuperG sulla Saslong. Italiani che vogliono confermare quanto di buono offerto sulle nevi di casa nella prova d’apertura. Appuntamento alle 11.45. Favoriti d’obbligo ancora una volta gli elvetici Odermatt e Franjo Von Allmen, ma attenzione alle possibili sorprese, che potranno provenire anche dalla sponda azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

