LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | FINALMENTE FRANZONI! Secondo ad un soffio da Odermatt!

Assapora l'emozione della scena dello sci alpino con la nostra diretta live della SuperG di Val Gardena 2025. Dopo un'attesa infinita, ecco finalmente Franzoni in pista, a un soffio da Odermatt. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa spettacolare competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:22 Ed infatti il francese Nils Allegre è sui tempi di Franzoni prima della sezione conclusiva. 12:21 Sarebbe il primo podio per Franzoni, ma l’impressione è che ci sarà da soffrire. Odermatt non ha fatto la solita differenza. 12:20 CHE GARA DI FRANZONI! L’azzurro recupera 3 decimi nel finale e si piazza al secondo posto ad appena 15 centesimi da Odermatt. 12:20 38 centesimi sulle Gobbe del Cammello, bisogna tenere ora. 12:19 Giovanni paga appena 11 centesimi ad Odermatt dopo i primi due intermedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

