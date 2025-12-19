LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | FINALMENTE FRANZONI! Secondo ad un soffio da Odermatt!
Assapora l'emozione della scena dello sci alpino con la nostra diretta live della SuperG di Val Gardena 2025. Dopo un'attesa infinita, ecco finalmente Franzoni in pista, a un soffio da Odermatt. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa spettacolare competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:22 Ed infatti il francese Nils Allegre è sui tempi di Franzoni prima della sezione conclusiva. 12:21 Sarebbe il primo podio per Franzoni, ma l’impressione è che ci sarà da soffrire. Odermatt non ha fatto la solita differenza. 12:20 CHE GARA DI FRANZONI! L’azzurro recupera 3 decimi nel finale e si piazza al secondo posto ad appena 15 centesimi da Odermatt. 12:20 38 centesimi sulle Gobbe del Cammello, bisogna tenere ora. 12:19 Giovanni paga appena 11 centesimi ad Odermatt dopo i primi due intermedi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt fa il vuoto, Franzoni sogna il podio!
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: secondo atto sulla Saslong, possibili sorprese
SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio.
LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt fa il vuoto, Franzoni sogna il podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming - La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. oasport.it
Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Odermatt comanda davanti a Rogentin, 5° Casse, 8° Paris - Inizia oggi una quattro giorni tutta italiana di sci alpino maschile tra Val Gardena e Alta Badia. corriere.it
Sci alpino, c’è il via libera della FIS per il superG di Livigno: il programma è stato confermato - x.com
GIÙ L’ACCELERATORE Lo sci alpino femminile azzurro torna sul podio di Coppa del Mondo grazie a Goggia! A St. Moritz abbiamo visto una Sofy solida in velocità, terza sia in discesa sia in superG… E la rivediamo con piacere! Ecco le imma - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.