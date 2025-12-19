Segui in tempo reale il LIVE dello Sci alpino a Val Gardena 2025, con la seconda gara di SuperG sulla suggestiva Saslong, a partire dalle 11.45. Non perdere aggiornamenti e emozioni direttamente sulla nostra pagina, per vivere ogni istante di questa competizione unica. Restate sintonizzati e cliccate per aggiornamenti continui sulla gara femminile di discesa in Val d’Isère alle 10.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: dalle 11.45 la seconda gara sulla Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:33 Dopo l’emozionante discesa del giovedì gli uomini della velocità tornano a dare spettacolo. Tutti a caccia degli svizzeri Odermatt e Von Allmen, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter inserirsi nella lotta al podio. 11:28 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del SupeG di Val Gardena. Poco meno di 20 minuti al via della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: secondo atto sulla Saslong, possibili sorprese

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris sulla Saslong. Orario anticipato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SuperG St. Moritz: vince Robinson, Goggia 3^; Rivivi il LIVE! Goggia sul podio nel primo SuperG, vince Robinson; LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Robinson sorprende tutti, Goggia torna sul podio, 3 italiane in top 10; Risultati Coppa del mondo di Sci oggi · St Moritz 2025: super G e discesa donne, classifica in diretta e podio.

Quando lo sci alpino oggi: orario superG Val Gardena, tv, startlist, streaming - La prima tappa, pur tra mille interruzioni causate dalla partenza ritardata e dalla nebbia, è andata in archivio. oasport.it