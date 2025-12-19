LIVE Sci alpino SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA | dalle 11.45 la seconda gara sulla Saslong
Segui in tempo reale il LIVE dello Sci alpino a Val Gardena 2025, con la seconda gara di SuperG sulla suggestiva Saslong, a partire dalle 11.45. Non perdere aggiornamenti e emozioni direttamente sulla nostra pagina, per vivere ogni istante di questa competizione unica. Restate sintonizzati e cliccate per aggiornamenti continui sulla gara femminile di discesa in Val d’Isère alle 10.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:33 Dopo l’emozionante discesa del giovedì gli uomini della velocità tornano a dare spettacolo. Tutti a caccia degli svizzeri Odermatt e Von Allmen, ma gli azzurri hanno dimostrato di poter inserirsi nella lotta al podio. 11:28 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del SupeG di Val Gardena. Poco meno di 20 minuti al via della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it
