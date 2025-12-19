LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Weidle-Winkelmann sorprende tutti buon tempo di Goggia

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, dove Weidle e Winkelmann stupiscono il pubblico. La gara è in corso, con Goggia tra le protagoniste. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui risultati cliccando sul link per la diretta live. Non perdere i dettagli sui pettorali di partenza e sul supergigante maschile che partirà alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 11.01 Tredicesima posizione per Marte Monsen ad 1.81 da Weidle-Winkelmann. 10.59 Miglior tempo per Kira Weidle-Winkelmann. La tedesca sorprende tutti e si mette davanti a Goggia per 39 centesimi. La tedesca ha guadagnato circa 8 decimi all’azzurra nei primi due settori ed ha limitato i danni in fondo. 10.58 Decimo posto per Ariane Raedler che chiude a 95 centesimi da Goggia. 10.57 Quarta!! L’azzurra termina a 44 centesimi dalla connazionale dopo aver fatto registrare i migliori tempi nei primi due settori 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

