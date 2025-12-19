LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Weidle-Winkelmann sorprende tutti buon tempo di Goggia

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, dove Weidle e Winkelmann stupiscono il pubblico. La gara è in corso, con Goggia tra le protagoniste. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui risultati cliccando sul link per la diretta live. Non perdere i dettagli sui pettorali di partenza e sul supergigante maschile che partirà alle 11.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann sorprende tutti, buon tempo di Goggia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 11.01 Tredicesima posizione per Marte Monsen ad 1.81 da Weidle-Winkelmann. 10.59 Miglior tempo per Kira Weidle-Winkelmann. La tedesca sorprende tutti e si mette davanti a Goggia per 39 centesimi. La tedesca ha guadagnato circa 8 decimi all’azzurra nei primi due settori ed ha limitato i danni in fondo. 10.58 Decimo posto per Ariane Raedler che chiude a 95 centesimi da Goggia. 10.57 Quarta!! L’azzurra termina a 44 centesimi dalla connazionale dopo aver fatto registrare i migliori tempi nei primi due settori 10. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: grande tempo di Goggia, ma Vonn è vicina Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A St. Moritz la Goggia è 3° e in Val d'Isère Vinatzer è 4° - Aggiornamento del 14 Dicembre delle ore 14:01; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it LIVE! Super G Val Gardena sulla Saslong, Odermatt sempre favorito. L'Italia vuole ripetersi dopo il grande risultato in discesa, Paris leader - Seconda giornata di gare sulla Saslong, è il momento del Super G. eurosport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

Sci alpino, in pista la seconda manche del gigante femminile: in testa #Robinson, #Zenere quarta, qualificate anche #Goggia, #DellaMea e #Ghisalberti Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Aggiornamenti qui rainews.it/maraton x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.