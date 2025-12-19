Benvenuti alla diretta live della seconda prova di discesa libera a Val d'Isère 2025. Seguite con noi le emozioni di questa gara cruciale, mentre le atlete affinano le loro linee in vista della sfida principale. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e tutte le ultime novità sul fronte dello sci alpino.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d'Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale della seconda prova della discesa libera della Val d’Isere 2025. Dopo il primo approccio con la pista di ieri quest’oggi le atlete avranno un’occasione importante per affinare le linee in vista delle due gare di questo weekend, dov’è in programma una discesa ed un Super G. Nella prima prova cronometrata sulla Oreiller-Killy la migliore di tutte è stata Sofia Goggia. La bergamasca è stata la più veloce di tutte nella prima prova, dove ha trovato buone sensazioni senza forzare confermando il buon livello messo in mostra la scorsa settimana a St. 🔗 Leggi su Oasport.it

