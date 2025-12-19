Segui in tempo reale la seconda prova di discesa a Val d’Isere 2025, con un grande tempo di Goggia e una Vonn sempre vicina. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara, i pettorali di partenza e il superg maschile alle 11. Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata di sci alpino!

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: grande tempo di Goggia, ma Vonn è vicina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 10.55 Terzo posto per Ortlieb a 34 centesimi da Goggia. Già partita Nicol Delago 10.54 Partita Nina Ortlieb. 10.53 Questa la classifica dopo le prime 15 atlete: 1. Sofia Goggia ITA 1:41.86 +0.00 2. Lindsey Vonn USA 1:42.17 +0.31 3. Ester Ledecka CZE 1:42.38 +0.52 4. Breezy Johnson USA 1:42.41 +0.55 5. Magdalena Egger AUT 1:42.47 +0.61 6. Laura Pirovano ITA 1:42.53 +0.67 7. Mirjam Puchner AUT 1:42.69 +0.83 8. Romane Miradoli FRA 1:42.94 +1.08 9. Jacqueline Wiles USA 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia. La startlist

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A St. Moritz la Goggia è 3° e in Val d'Isère Vinatzer è 4° - Aggiornamento del 14 Dicembre delle ore 14:01; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Rivivi il LIVE! Altra top-10 di Vinatzer in gigante, tris Svizzera ma vince Meillard; Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it

LIVE! Super G Val Gardena sulla Saslong, Odermatt sempre favorito. L'Italia vuole ripetersi dopo il grande risultato in discesa, Paris leader - Seconda giornata di gare sulla Saslong, è il momento del Super G. eurosport.it