LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | grande tempo di Goggia ma Vonn è vicina
Segui in tempo reale la seconda prova di discesa a Val d’Isere 2025, con un grande tempo di Goggia e una Vonn sempre vicina. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara, i pettorali di partenza e il superg maschile alle 11. Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata di sci alpino!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 10.55 Terzo posto per Ortlieb a 34 centesimi da Goggia. Già partita Nicol Delago 10.54 Partita Nina Ortlieb. 10.53 Questa la classifica dopo le prime 15 atlete: 1. Sofia Goggia ITA 1:41.86 +0.00 2. Lindsey Vonn USA 1:42.17 +0.31 3. Ester Ledecka CZE 1:42.38 +0.52 4. Breezy Johnson USA 1:42.41 +0.55 5. Magdalena Egger AUT 1:42.47 +0.61 6. Laura Pirovano ITA 1:42.53 +0.67 7. Mirjam Puchner AUT 1:42.69 +0.83 8. Romane Miradoli FRA 1:42.94 +1.08 9. Jacqueline Wiles USA 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
