Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint ad Annecy 2025, con aggiornamenti sul rendimento dei protagonisti e le principali emozioni della competizione. Le prime posizioni si delineano, mentre alcuni atleti affrontano difficoltà e errori che potrebbero influenzare l’esito finale. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida sulla neve.

LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel appannato, quattro errori e distacco pesante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.02: Kaiser quinto dopo il primo poligono 15.01: Un errore di Jacquelin che va comunque in testa dopo due poligoni 15.00: Due errori di Samuelsson che getta al vento la possibile vittoria 14.59: Zero per Strelow e Wright a terra, sesto e settimo. Un errore per Braunhofer in piedi 14.58: Botn non sbaglia ma ha un ritardo considerevole, un errore per Fillon Maillet in piedi 14.57: Un altro errore per Giacomel, che è 30mo, Perrot non sbaglia in piedi ed è secondo 14.56: F. Claude quarto al traguardo 14.55. Nawrath non sbaglia ed è secondo dopo il primo poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

