LIVE Biathlon Sprint Annecy 2025 in DIRETTA | Giacomel appannato ma limita i danni sugli sci! Ennesimo trionfo norvegese

Segui in tempo reale la competizione di Biathlon Sprint ad Annecy 2025, dove i protagonisti si sfidano sotto gli occhi di appassionati e tifosi. Tra sorprese e performance di rilievo, la gara si conferma un appuntamento imperdibile con l’élite internazionale. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi e i risultati finali, mentre le nazioni più forti si contendono il podio in questa emozionante sfida.

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel appannato ma limita i danni sugli sci! Ennesimo trionfo norvegese CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.20: In attesa degli ultimi arrivi certifichiamo il podio: primo posto per Christiansen, secondo posto per Dale, terza doppietta norvegese, terzo posto per il francese Jacquelin 15.17: Il tedesco Kaiser si inserisce in 23ma posizione davanti a Giacomel che è 24mo 15.16: Grande gara anche per Bakken che è quinto al traguardo con 8?6 di distacco da Christiansen 15.15: Wright si inserisce al 19mo posto giusto davanti agli azzurri 15.14: Clamorosa gara di Botn che, nonostante l'inffluenza, è quarto a 6? dalla testa 15.13. Strelow è 11mo.

