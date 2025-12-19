Tensione alle stelle a Coffee break (La) tra il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e Roberto Speranza, ex ministro della Salute dei governi Conte Due e Draghi, oggi deputato del Pd. A dare fuoco alle polveri è il parlamentare di Forza Italia, secondo cui il governo Meloni ha migliorato decisamente l’economia italiana: “Questo è indubbio ed è stato anche facile perché la contrattazione del Pnrr con l’Europa è stata fatta con molta superficialità da Conte. È stata cioè fatta una trattativa pessima e noi abbiamo posto rimedio con una serie di interventi”. Speranza insorge: “Ma puoi almeno partire dalla premessa che quei soldi del Pnrr sono arrivati in Italia grazie al governo giallo-rosso? È un fatto storico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Sisto-Speranza: “Pnrr merito di Conte? Una balla”. “È un fatto storico, come fai a negare una verità così clamorosa?”. Su La7

