Lite Sisto-Speranza | Pnrr merito di Conte? Una balla È un fatto storico come fai a negare una verità così clamorosa? Su La7
Tensione alle stelle a Coffee break (La) tra il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e Roberto Speranza, ex ministro della Salute dei governi Conte Due e Draghi, oggi deputato del Pd. A dare fuoco alle polveri è il parlamentare di Forza Italia, secondo cui il governo Meloni ha migliorato decisamente l’economia italiana: “Questo è indubbio ed è stato anche facile perché la contrattazione del Pnrr con l’Europa è stata fatta con molta superficialità da Conte. È stata cioè fatta una trattativa pessima e noi abbiamo posto rimedio con una serie di interventi”. Speranza insorge: “Ma puoi almeno partire dalla premessa che quei soldi del Pnrr sono arrivati in Italia grazie al governo giallo-rosso? È un fatto storico “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
