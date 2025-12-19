L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si trova al centro di una polemica dopo un presunto insulto rivolto a Lele Oriali, dirigente del Napoli. La questione ha scatenato un dibattito acceso tra le tifoserie e le parti coinvolte, con il Napoli che chiede misure severe. Le conseguenze per Allegri potrebbero essere serie, mentre il mondo del calcio osserva attentamente come si evolverà questa intricata vicenda.

© Cityrumors.it - Lite Allegri – Oriali: cosa rischia l’allenatore del Milan, il Napoli chiede il pugno duro

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, viene accusato di aver insultato Lele Oriali, dirigente del Napoli, e ora rischia grosso. Una partita destinata a lasciare molti strascichi polemici e una possibile squalifica, quella che rischia l’allenatore Massimiliano Allegri, la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, tra Milan e Napoli, che è stata giocata ieri sera ed è stata vinta dai partenopei per due reti a zero, con un gol per tempo, marcature realizzate rispettivamente da Neres e da Hojlund. Quando si era ancora sullo zero a zero ha preso il via l’episodio che sta facendo discutere più della partita. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Leggi anche: Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico

Leggi anche: “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cos'è successo tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. La lite in panchina: le parole e il retroscena - Dal campo agli spogliatoi al comunicato del Napoli: «Aggressione fuori controllo». corriere.it