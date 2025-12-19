Lite Allegri – Oriali | cosa rischia l’allenatore del Milan il Napoli chiede il pugno duro
L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si trova al centro di una polemica dopo un presunto insulto rivolto a Lele Oriali, dirigente del Napoli. La questione ha scatenato un dibattito acceso tra le tifoserie e le parti coinvolte, con il Napoli che chiede misure severe. Le conseguenze per Allegri potrebbero essere serie, mentre il mondo del calcio osserva attentamente come si evolverà questa intricata vicenda.
L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, viene accusato di aver insultato Lele Oriali, dirigente del Napoli, e ora rischia grosso. Una partita destinata a lasciare molti strascichi polemici e una possibile squalifica, quella che rischia l’allenatore Massimiliano Allegri, la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, tra Milan e Napoli, che è stata giocata ieri sera ed è stata vinta dai partenopei per due reti a zero, con un gol per tempo, marcature realizzate rispettivamente da Neres e da Hojlund. Quando si era ancora sullo zero a zero ha preso il via l’episodio che sta facendo discutere più della partita. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico
Leggi anche: “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan
Cos'è successo tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. La lite in panchina: le parole e il retroscena - Dal campo agli spogliatoi al comunicato del Napoli: «Aggressione fuori controllo». corriere.it
Allegri contro Oriali in Supercoppa, la denuncia del Napoli: cosa è successo - Milan, semifinale della Supercoppa italiana giocata ieri a Riad in Arabia Saudita e vinta ... msn.com
Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video - Tra l'allenatore del Milan e il dirigente del Napoli scoppia la lite: cosa è successo in Arabia ... open.online
Lite Allegri-Oriali Il duro comunicato del Napoli - facebook.com facebook
Non stimo Allegri come allenatore in panchina, ma il Napoli che dirama un comunicato per attaccarlo dopo la lite con Oriali fa abbastanza ridere. Un club che ha Conte in panchina. Dal vice di Chivu a Lautaro quest'anno, passando per i vari Banega e Maresc x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.