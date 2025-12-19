Lite Allegri – Oriali | cosa rischia l’allenatore del Milan il Napoli chiede il pugno duro

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, si trova al centro di una polemica dopo un presunto insulto rivolto a Lele Oriali, dirigente del Napoli. La questione ha scatenato un dibattito acceso tra le tifoserie e le parti coinvolte, con il Napoli che chiede misure severe. Le conseguenze per Allegri potrebbero essere serie, mentre il mondo del calcio osserva attentamente come si evolverà questa intricata vicenda.

lite allegri 8211 oriali cosa rischia l8217allenatore del milan il napoli chiede il pugno duro

© Cityrumors.it - Lite Allegri – Oriali: cosa rischia l’allenatore del Milan, il Napoli chiede il pugno duro

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, viene accusato di aver insultato Lele Oriali, dirigente del Napoli, e ora rischia grosso. Una partita destinata a lasciare molti strascichi polemici e una possibile squalifica, quella che rischia l’allenatore Massimiliano Allegri, la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, tra Milan e Napoli, che è stata giocata ieri sera ed è stata vinta dai partenopei per due reti a zero, con un gol per tempo, marcature realizzate rispettivamente da Neres e da Hojlund. Quando si era ancora sullo zero a zero ha preso il via l’episodio che sta facendo discutere più della partita. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Leggi anche: Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico

Leggi anche: “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

lite allegri 8211 orialiCos'è successo tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. La lite in panchina: le parole e il retroscena - Dal campo agli spogliatoi al comunicato del Napoli: «Aggressione fuori controllo». corriere.it

lite allegri 8211 orialiAllegri contro Oriali in Supercoppa, la denuncia del Napoli: cosa è successo - Milan, semifinale della Supercoppa italiana giocata ieri a Riad in Arabia Saudita e vinta ... msn.com

lite allegri 8211 orialiMax Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video - Tra l'allenatore del Milan e il dirigente del Napoli scoppia la lite: cosa è successo in Arabia ... open.online

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.