L’Italia non sia prigioniera delle sue paure

L’Italia deve superare le proprie paure e guardare avanti, aprendo le porte a nuove opportunità. Nonostante l’accordo tra Unione Europea e Mercosur sia ormai pronto, alcune resistenze interne, Italia inclusa, ne frenano l’attuazione. È il momento di superare le incertezze e abbracciare un futuro di crescita e collaborazione internazionale.

Roma, 19 dicembre 2025 – L'accordo tra Unione europea e Mercosur è pronto, ma resta ostaggio di alcuni Paesi, Italia compresa. È la solita commedia: governi che sabotano l'Europa e poi le imputano ogni colpa, mentre difendono interessi corporativi travestiti da prudenza. Venticinque anni di negoziati e ancora si cincischia, malgrado l'intesa sia in grado di aprire mercati, rafforzare relazioni strategiche e r idurre l'isolamento europeo. Nel frattempo il mondo cambia. Gli Usa si chiudono, la Cina avanza, il Sud globale cerca interlocutori credibili. Invece l'Europa parla di autonomia strategica senza esercitarla.

