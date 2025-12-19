L' istituto Marconi-Hack in lutto per la scomparsa per la professoressa De Meo | Docente instancabile
L’istituto Marconi-Hack piange la perdita della professoressa Marika De Meo, figura di grande dedizione e passione. La comunità scolastica si unisce nel cordoglio, ricordando con affetto e gratitudine una docente instancabile e stimata. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti, ma anche un’eredità di impegno e umanità che resterà viva nel ricordo di studenti e colleghi.
La comunità dell'istituto Marconi-Hack dice addio alla professoressa Marika De Meo. La scuola ha voluto ricordare con un messaggio sui social l'insegnante, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 66 anni. Docente di disegno e storia dell'arte, la professoressa De Meo era stata anche tra le anime. 🔗 Leggi su Baritoday.it
