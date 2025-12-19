L' istituto Marconi-Hack in lutto per la scomparsa per la professoressa De Meo | Docente instancabile

L’istituto Marconi-Hack piange la perdita della professoressa Marika De Meo, figura di grande dedizione e passione. La comunità scolastica si unisce nel cordoglio, ricordando con affetto e gratitudine una docente instancabile e stimata. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti, ma anche un’eredità di impegno e umanità che resterà viva nel ricordo di studenti e colleghi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.