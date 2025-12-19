Lista stupri al Giulio Cesare ne spunta una seconda

Al liceo classico Giulio Cesare di Roma emerge una seconda lista stupri, questa volta con i nomi di due professoresse. La scoperta solleva nuove preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione degli episodi di violenza all’interno dell’istituto, alimentando un clima di tensione tra studenti, famiglie e staff scolastico. La situazione richiede immediata attenzione e un approfondimento sulle dinamiche che hanno portato a questa grave rivelazione.

© Lapresse.it - Lista stupri, al Giulio Cesare ne spunta una seconda Al liceo classico Giulio Cesare di Roma è spuntata un’altra lista stupri, questa volta non con i nomi degli studenti ma con quelli di due professoresse. Lo denunciano i rappresentanti degli studenti. “Siamo qui per comunicare un avvenimento verificatosi durante la serata di ieri 18 dicembre, all’interno del nostro istituto: un’ulteriore scritta deplorevole è comparsa nell’anticamera del primo piano e citava: ‘Lista stupri:..’ a cui seguivano i nomi di due professoresse. La comunità studentesca, ancora una volta, si ritrova indignata di fronte a gesti di questo tipo e costretta a denunciare un accaduto che mai avrebbe pensato di poter rivivere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" Leggi anche: Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di 9 studentesse La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri”; Lista stupri al liceo Giulio Cesare, avviata inchiesta per istigazione a delinquere; «Lista stupri» al liceo Giulio Cesare: aperto un fascicolo di indagine per istigazione a delinquere; Giulio Cesare, dopo la lista stupri occupazione contro la preside. Roma, un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare (occupato): «Nell'elenco due professoresse» - Un'altra "lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma. ilmessaggero.it

Roma, la nuova lista stupri al Giulio Cesare: stavolta ci sono le prof - Un secondo caso, ancora più grave secondo i rappresentanti di istituto che hanno pubblicato un comunic ... msn.com

Un'altra lista stupri al Giulio Cesare: stavolta tocca alle prof, due nomi scritti su un muro. «Ancora più grave e inquietante» - Al liceo Giulio Cesare di Roma è comparso un nuovo elenco, stavolta le vittime non sono ... msn.com

"Un’ulteriore scritta deplorevole è comparsa nell’anticamera del primo piano e recitava ‘Lista stupri’. Seguivano i nomi di due professoresse", è accaduto nello stesso liceo della prima "lista". - facebook.com facebook

Occupato il liceo 'Giulio Cesare' a Roma. E' il liceo nel quale venne trovata la 'lista stupri' #ANSA x.com

