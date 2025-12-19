Liris di FdI celebra una vittoria significativa di Meloni sull’oro di Bankitalia, sottolineando come le riserve auree appartengano al popolo italiano. L'emendamento, mirato a tutelare le riserve nazionali, ha sollevato preoccupazioni sulla possibile riduzione dei poteri di Bankitalia o sull’uso dell’oro per ridurre il debito pubblico, ma si configura come un passo importante nella difesa degli interessi degli italiani.

© Ildifforme.it - Liris (FdI) sull’oro di Bankitalia: “Vinta una delle battaglie storiche di Meloni”

A preoccupare era la possibilità che l'emendamento, che sottolinea come le riserve auree italiane appartengano al popolo italiano, servisse per privare Bankitalia di parte dei suoi poteri, oppure per utilizzare l'oro per ridurre il debito pubblico italiano. Entrambe le ipotesi sono state smentite direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

